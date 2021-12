Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht Parkplatz Fa. Michelin

Homburg (ots)

Am 17.12.2021 kam es in der Zeit von 05:30 Uhr bis 14:00 Uhr auf dem Parkplatz der Fa. Michelin in der Berliner Straße in Homburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter Audi Q5 durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt wurde. Der oder die verursachende Fahrzeugführer/-in entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit ohne den Schadenfall zu melden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

