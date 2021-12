Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Kaiserstraße in Kirkel

Kirkel (ots)

Am 16.12.2021, zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr, ereignete sich in der Kaiserstraße, Höhe des Anwesens Nr. 18 C, ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren einen geparkten VW Golf mit Homburger Kreiskennzeichen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem weißen Golf entstand ein Sachschaden von circa 1.000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

