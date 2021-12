Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Hirtengasse in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 12.12.2021, zwischen 08:30 Uhr und 10:00 Uhr, kam es in der Hirtengasse in Bexbach zu einer Verkehrsunfallflucht.

Das unfallverursachende Fahrzeug bog zum Unfallzeitpunkt von der Frankenholzer Straße in die Hirtengasse ab und kam, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidiert das flüchtige Fahrzeug mit einem geparkten Peugeot 206 mit Homburger Kreiskennzeichen, sodass an diesem ein wirtschaftlicher Totalschaden entsteht. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder ggf. auffällige Schäden an einem Fahrzeug festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (Tel-Nr.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

