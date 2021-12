Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 15.12.2021, gegen 02:35 Uhr, ereignete sich in der Höcherbergstraße in Bexbach Frankenholz, Höhe Anwesen 157, ein Verkehrsunfall mit flüchtigem Fahrer. Der bislang unbekannte Fahrer eines blauen Peugeot 106 verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Laternenmast sowie einer Hauswand. Der Fahrer flüchtete anschließend zu Fuß, unter Zurücklassung des Peugeots, von der Unfallstelle. Wie sich herausstellte, war der Fahrzeug aktuell nicht zugelassen und es waren gefälschte HOM-Kreiskennzeichen angebracht. Zudem konnten im Fahrzeuginneren kleine Mengen von Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der/dem Fahrer:in geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (Tel-Nr.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell