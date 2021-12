Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Körperverletzung und Beleidigung in der Berliner Straße in Homburg

Homburg (ots)

Am 14.12.2021, gegen 11:30 Uhr, kam es zu einer Körperverletzung sowie Beleidigung zum Nachteil einer 70-jährigen Homburgerin im Bereich des Parkplatzes vor dem Ärztehaus, Berliner Straße 106, in Homburg. Die Geschädigte wurde von einer bislang unbekannten männlichen Person körperlich angegangen, am Schal gezogen und zu Boden geschubst, wobei sich die Dame leicht verletzte. Weiterhin wurde die Geschädigte von dem männlichen Täter beleidigt. Ursächlich für den Konflikt war möglicherweise ein aus Sicht des Täters fehlerhaftes fußgängerisches Verhalten der Geschädigten. Personenbeschreibung des Täters: Männlich, ca. 60 Jahre alt, groß gewachsen, sprach deutsch, Fahrzeug: schwarzer, großer Pkw, eventuell BMW, Kennzeichen unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder ggf. auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (Tel-Nr.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell