Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Dreiste Trickbetrüger entwenden mittels Debitkarte Bargeld

66424 Homburg (ots)

Dreiste Trickbetrüger entwenden mittels Debitkarte Bargeld

Die bislang unbekannten beiden Tatverdächtigen begaben sich am 10.10.2021 in die Bankfili-ale der Commerzbank Homburg und verwickelten die geschädigte ältere Dame in ein Ge-spräch, wodurch der Tatverdächtige 1 an die PIN sowie an die Debitkarte der Geschädigten kam.

Die Geschädigte nahm fälschlicherweise an, dass die Karte vom Geldautomaten eingezogen wurde und verließ die Bank. Mit der Debitkarte wurden 2000 EUR abgehoben und Auslands-überweisungen getätigt. Die beiden Tatverdächtigen wurden von der Videoüberwachung der Bank videographiert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den abgebildeten Tatverdächtigen geben können, wer-den gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (Tel-Nr.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

