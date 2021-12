Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl einer Rüttelplatte von einer Baustelle in Kirkel/Limbach

Kirkel/Limbach (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 10.12.2021, 12:30 Uhr und dem 11.12.2021, 09:00 Uhr wurde von einer Baustelle in der Talstraße in Kirkel/Limbach eine Rüttelplatte der Marke Ammann im Wert von ca. 3500 EUR entwendet.

Die Maschine wurde zunächst von den bislang unbekannten Tätern mittels Schubkarre in einen nahe gelegenen Schulhof gefahren, wo sie vermutlich verladen und abtransportiert wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder ggf. auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (Tel-Nr.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

