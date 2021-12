Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Pfarrhaus in Homburg

Homburg (ots)

In der Nacht vom 10.12.2021, 21:00 Uhr auf den 11.12.2021, 09:00 Uhr wurde von bislang unbekannten Täter in das Pfarrhaus in Homburg eingebrochen. Die Täter ver-schafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu den besagten Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder ggf. auffällige Beobachtun-gen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (Tel-Nr.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell