POL-HOM: Sachbeschädigung an PKW in Homburg

Homburg (ots)

Am 08.12.2021, zwischen 18:00 und 22:00 Uhr, stach ein bislang unbekannter Täter mit einem bislang unbekannten Stichwerkzeug mehrfach in den vorderen und hinteren Reifen der Beifahrerseite eines weißen SAAB. Das Fahrzeug war in der Kettelerstraße in Homburg am Fahrbahnrand abgestellt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (Tel-Nr.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

