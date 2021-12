Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Öffentlichkeitsfahndung nach Geldbeuteldiebstahl

Bexbach (ots)

Nach einem Geldbeuteldiebstahl am 15.04.2021 zwischen 17:00 und 18:00 Uhr in einem Einkaufsmarkt in Bexbach versuchte, eine bislang unbekannte Täterin 1.000,00 EUR mit der Kreditkarte der Geschädigten an einer Bank in Tatortnähe abzuheben. Die Täterin konnte bislang nicht identifiziert werden, so dass ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen wurde, und hiermit die Fotos der Videoüberwachung veröffentlicht werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Homburg, Tel.: 06841-1060.

