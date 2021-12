Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit unbekanntem Geschädigten

Kirrberg (ots)

Am Mittag des 07.12.2021 ereignete sich in Kirrberg ein Verkehrsunfall, bei dem vermutlich der linke Außenspiegel eines in der Ortsstraße, Höhe des dortigen CAP-Marktes, am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuges beschädigt wurde. Die Verursacherin konnte aufgrund der Verkehrslage nach dem Anstoß dort nicht direkt anhalten. Als sie kurz darauf zur Örtlichkeit zurückkam, war das Fahrzeug bereits weggefahren. Über das evtl. beschädigte Fahrzeug liegen keine Erkenntnisse vor. Es wird gebeten, dass sich der Fahrer/Halter mit der Polizeiinspektion Homburg, Tel. 06841-1060 in Verbindung setzt.

