Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruchsdiebstahl

Kirkel Altstadt (ots)

Am 07.12.2021 zwischen 17:30 Uhr und 21:00 Uhr wurde in der Hohlstraße in Kirkel-Altstadt in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter stiegen über die Balkontür in die Wohnung im Erdgeschoss ein, durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten aus einem Zimmer lediglich ein Paar Schuhe. Sonstiges Diebesgut ist derzeit nicht bekannt. An der Balkontür entstand Sachschaden im Wert von ca. 500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell