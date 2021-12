Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Homburg (ots)

Am 06.12.2021 zwischen 07:50 und 12:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Homburg, der über die Schillerstraße zu erreichen ist. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher kollidierte mit der vorderen linken Fahrzeugecke eines geparkten roten Seat Ibiza. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallörtlichkeit. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum unfallflüchtenden Pkw geben können, wer-den gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (Tel.-Nr.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

