Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Tageswohnungseinbruch in Homburg-Jägersburg

Homburg OT Jägersburg (ots)

Am 06.12.2021, zwischen 18:00 Uhr und 20:30 Uhr, kam es zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Eichwald" in Homburg OT Jägersburg. Der Täter begab sich über einen Gartenzaun zu dem Anwesen und hebelte dort ein Fenster auf. Bei der anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten konnte der Täter eine Geldbörse mit Bargeld auffinden und entwendete diese. Der Täter flüchtete anschließend unbemerkt über den Garten in Richtung des Waldes.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg unter der Telefonnummer 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell