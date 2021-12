Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Unfallflucht auf dem Gelände der Universitätskliniken Homburg

Homburg (ots)

Am 06.12.2021, zwischen 05:30 Uhr und 14:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz gegenüber des Gebäudes 41, Gebäude der Inneren Medizin, auf dem Gelände der Universitätsklinik Homburg. Hierbei stieß ein unbekannter roter Pkw vermutlich beim Verlassen des Parkplatzes gegen einen dort am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Skoda. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum unfallflüchtenden Pkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

