Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Blieskastel-Lautzkirchen

Polizei Homburg (ots)

Zwischen dem 04.12.2021 gegen 16 Uhr und dem 05.12.2021 gegen 10 Uhr kam es im Bereich der Straße In der Mühldell in Blieskastel Lautzkirchen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr gegen das linksseitige Fahrzeugheck eines grauen Toyota Yaris mit Homburger Kreiskennzeichen, welcher am Fahrbahnrand der Straße abgestellt war. Am Toyota Yaris entstand Sachschaden von ca. 3000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg unter der Telefonnummer: 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

