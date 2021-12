Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Kraftfahrzeugdiebstahl in Niederwürzbach

Blieskastel (ots)

Zwischen dem 03.12.2021, ca. 23:15 Uhr und dem 04.12.2021, ca. 07:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Motocrossbahn in 66440 Blieskastel-Niederwürzbach zu einem Diebstahl eines Motocrossrades der Marke Betamotor im Wert von ca. 10000 Euro. Das Motocrossrad wurde zu diesem Zeitpunkt in einem verschlossenen Anhänger gelagert. Der Anhänger wurde aufgebrochen und das Motocrossrad in unbekannte Richtung ab-transportiert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg unter der Telefonnummer: 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

