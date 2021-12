Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung durch Sprühfarbe an Kraftfahrzeug in Homburg

Homburg (ots)

Im Zeitraum zwischen 04.12.2021 um 20:00 Uhr und 05.12.2021 bis 11:20 Uhr wurde ein Transporter (schwarzer Renault Traffic), welcher in der Uhlandstraße in 66424 Homburg am Straßenrand abgestellt war, mit weißer, nicht abwaschbarer Farbe rundum besprüht. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 4000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg unter der Telefonnummer: 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell