POL-HOM: Kraftfahrzeugdiebstahl in Mandelbachtal

Mandelbachtal (ots)

Zwischen dem 02.12.2021, ca. 17:30 Uhr, und dem 03.12.2021, ca. 07:20 Uhr, wurde in Ormesheim in der Straße Im Farneck ein älterer Pkw der Marke VW aus einer Grundstückseinfahrt komplettentwendet. Der Pkw wurde noch am 03.12.2021 auf einem Feld nahe Bliesmengen-Bolchen durch eine Fußgängerin aufgefunden. Am Pkw wurde nichts beschädigt. Warum der Pkw auf dem Feld abgestellt wurde, ist ebenfalls nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

