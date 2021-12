Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Homburg (ots)

Am 01.12.2021, gegen 17:15 Uhr, kam es durch einen bislang unbekannten Täter zu einer Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug in der Uhlandstraße, Einmündung Kaiserstraße in Homburg. Hierbei wurde einem haltenden Arzneilieferantenfahrzeug, eine Delle zugefügt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch unklar. Es ist nur bekannt, dass es sich bei dem Täter um eine männliche Person, in dem Alter von ca. 40 Jahren gehandelt hat. Der Täter sei laut Zeugenaussagen mit einem roten Roller unterwegs gewesen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg unter der Telefonnummer: 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

