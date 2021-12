Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit unbekanntem Fahrzeugführer

Homburg (ots)

Am 30.11.2021, gegen 17:45 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz, eines Fast Food Restaurants in der Bexbacher Straße in Homburg ein Verkehrsunfall. Die Verursacherin fand den Fahrer des beschädigten Fahrzeuges nicht vor Ort. Sie meldete den Schaden erst später der Polizei. Der geschädigte Pkw war aber dann nicht mehr vor Ort, sodass er derzeit unbekannt ist. Es habe sich um einen älteren, schwarzen BMW mit Homburger Kreiskennzeichen gehandelt. Der/die Geschädigte oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg unter der Telefonnummer: 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell