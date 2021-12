Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am 01.12.2021, gegen 09:45 Uhr, ereignete sich auf einem Kundenparkplatz eines Malergschäftes in der Berliner Straße in Homburg ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher von der Unfallörtlichkeit flüchtete. Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Vorgang vermutlich von 2, bis dato unbekannten, Zeugen beobachtet wurde. Es handelte sich um einen Mann und eine Frau, im Alter von ca. 30 Jahren. Die Polizei sucht nach diesen Augenzeugen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg unter der Telefonnummer: 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell