Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Unfallflucht in Blieskastel Mitte

Blieskastel (ots)

Am 29.11.2021, in der Zeit zwischen 09:20 Uhr und 10:45 Uhr, wurde in Blieskastel-Mitte ein geparkter Audi A3, grau-metallic, mit HOM-Kreiskennzeichen im Bereich der Stoßstange hinten rechts beschädigt. Da der Unfall nicht unmittelbar von dem Geschädigten bemerkt wurde, müsste er sich zuvor entweder auf dem Parkplatz Paradeplatz (vor Rathaus 1) oder auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Florianstraße in Blieskastel ereignet haben. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060).

