Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Unfallflucht in Blieskastel-Assweiler

Blieskastel (ots)

Am 27.11.2021, gegen 10:50 Uhr, beschädigte ein unbekannter PKW-Fahrer in Blieskastel-Aßweiler, Saar-Pfalz-Straße, beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten Mercedes C-Klasse. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle in Richtung Blieskastel. Hinweise auf den Unfallverursacher bitte an die Polizeiinspektion in 66424 Homburg, Tel. 06841 1060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell