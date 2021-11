Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Pkw - Parkplatz Michelin

Homburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter begab sich am 26.11.2021 zwischen ca. 14:00 Uhr bis ca. 22:00 Uhr auf dem Parkplatz der Firma Michelin in der Berliner Straße in Homburg an einen geparkten weißen Mitsubishi Outlander und zerstach an diesem zwei Reifen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise gegeben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg unter der Telefonnummer 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

