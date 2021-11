Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl von Kompletträdern

Kirkel (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 25.11.2021 17:45 Uhr, auf Freitag, 26.11.2021 08:00 Uhr, kam es auf der Windschnorr in Kirkel/Limbach zum Diebstahl von acht Kompletträ-dern eines Autohauses. Die Täter montierten diese von zwei Fahrzeugen der Marke Skoda ab. Bei der Tatbegehung entstanden auch Schäden an beiden Fahrzeugen, so-dass von einem Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro ausgegangen werden kann.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Po-lizei in Homburg unter der Telefonnummer 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell