Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Homburg (ots)

Am Donnerstag, den 25.11.2021 kam es zwischen 10:30 Uhr und 14:10 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Keltenstraße in 66424 Homburg. Bislang unbekannte Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise in das Anwesen des Mehrfamilienhauses in Homburg. Im Erdgeschoss versuchte unbekannter Täter mittels mehrerer Hebelansätze die Wohnungseingangstür mit einem Hebelwerkzeug aufzuhebeln. Die Tür hielt allerdings stand, woraufhin der oder die Täter von der weiteren Tatausführung abließen, und sich in unbekannte Richtung entfernten.

