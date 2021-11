Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl eines Anhängers

Gersheim (ots)

Am Mittag des 25.11.2021, zwischen 12:00 Uhr und 13:15 Uhr, wurde in 66453 Gersheim, ein PKW-Anhänger entwendet. Der Einachsanhänger stand unmittelbar am Fahrbahnrand der stark frequentierten Ortsdurchgangsstraße. Er war nicht gesichert, da der Geschädigte zuvor Grünschnitt zum Entsorgen aufgeladen hatte. Derzeit gibt es keinerlei Täterhinweise. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro. Verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeiinspektion in Homburg melden. Tel. 06841 1060.

