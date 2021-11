Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: "Fest der Liebe, Fest der Diebe"

Homburg (ots)

Hektik, Stress, viele Menschen...

Diesen Umstand machen sich Diebe in der Vorweihnachtszeit zunutze und schlagen verstärkt zu. Der Homburger Kontaktpolizist Polizeioberkommissar Thomas Clemenz wird in der Vorweihnachtszeit in Einkaufsmärkten der Region und in der Innenstadt unterwegs sein, um die Kunden zu warnen, zu sensibilisieren und auch zu beraten, was zu tun ist, um den Dieben das Leben so schwer wie möglich zu machen. Er gibt aber auch Tipps, wie man sich verhält, wenn trotz aller Vorsicht, Geldbeutel, Handtasche oder Handy doch plötzlich weg sind. Um sich vor Dieben zu schützen, rät die Polizei unter anderem zu folgendem: Aufmerksam sein, Handtaschen vor dem Körper mit dem Verschluss nach innen oder quer über der Brust tragen, Geldbeutel nicht oben auf die Einkaufstasche oder den Einkaufswagen legen, Handtasche nicht unbeaufsichtigt abstellen, gekaufte Waren im Auge behalten. Diebstähle sollten möglichst sofort angezeigt werden, damit die Polizei die Täter dingfest machen oder auch weitere Diebstähle verhindern kann. EC/Kreditkarten sollten sofort gesperrt werden, Zentraler Sperrnotruf: 116 116. Polizeioberkommissar Clemenz ist für weitere Fragen und auch Terminierungen bzgl. Einbruchschutzberatungen unter dem Bürgertelefon 06841-106-111 oder 106-280 erreichbar. Weitere Infos unter: www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de

