POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Blieskastel Niederwürzbach (ots)

In der Nacht vom 22.11. zum 23.11.21 wurde ein in der Flurstraße in Blieskastel-Niederwürzbach, am rechten Fahrbahnrand abgestellter, silberfarbener, Opel Corsa von einem vorbeifahrenden Fahrzeug vorne, rechts nicht unerheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten sich mit der PI Homburg unter der 06841/1060 in Verbindung zu setzten.

