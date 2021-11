Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Bexbach Frankenholz (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer stieß auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in Bexbach-Frankenholz, in der Zeit zwischen dem 22.11.2021 (21:00 Uhr) und dem 23.11.2021 (10:00 Uhr), vermutlich mit einem Lieferwagen, oder ähnlichem Fahrzeug, gegen einen dort abgestellten schwarzen Dacia Sandero mit Homburger Kreiskennzeichen. An dem Dacia wurde durch den Anstoß die Heckklappe erheblich eingedellt und der Stoßfänger hinten beschädigt. Aufgrund der Höhe der Anstoßstelle ist bei dem unfallverursachenden Fahrzeug von einem SUV oder einem Lieferwagen auszugehen.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060) oder an den Polizeiposten Bexbach (06826/9207288).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell