Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz einer Apotheke in Homburg

Homburg (ots)

Am 22.11.2021, gegen 11:35 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Berliner Straße in Homburg Erbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim rückwärtigen ausparken kollidierte der bislang unbekannte Unfallverursacher mit dem Heck eines benachbart parkenden Mercedes Citan mit Homburger Kreiskennzeichen. Der Unfall-verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne die Feststellungen seiner Personalien zu ermöglichen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg unter der Telefonnummer: 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

