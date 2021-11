Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl aus vermutlich unverschlossenen Pkw in Bexbach-Kleinottweiler

Bexbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 17.11.2021, 20:30 Uhr, auf Donnerstag,18.11.2021, 07:30 Uhr, öffnete ein bisher unbekannter Täter drei geparkte und vermutlich unverschlossene Fahrzeuge in Bexbach-Kleinottweiler in der Schwannstraße, Waldstraße und Am Heidehügel. Aus den drei Pkw wurde Bargeld, ein Messer sowie eine Sporttasche entwendet.

Zeugen bzw. weitere Geschädigte melden sich bitte bei der Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060) oder bei dem Polizeiposten in Bexbach (06826/9207288).

