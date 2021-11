Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Bexbach

Bexbach (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr in der Zeit zwischen dem 21.11.2021, 19:00 Uhr, und dem 22.11.2021, 11:00 Uhr, vermutlich mit einem Pkw die Wellesweilerstraße in Bexbach von der Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung Neunkirchen. In Höhe des Anwesens 22 a touchierte und beschädigte dieser den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten VW Touran mit HOM-Kreiskennzeichen. In der Folge entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060) oder an den Polizeiposten Bexbach (06826/9207288).

