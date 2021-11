Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Wertstoff-Zentrum in Homburg

Homburg (ots)

Bislang unbekannter Täter (uT) verschaffte sich im Tatzeitraum von Freitag, dem 19.11.2021, 17:00 Uhr bis Samstag, dem 20.11.2021, 07:00 Uhr durch Durchtrennen des Maschendrahtzaunes Zugang zu dem Gelände des EVS Wertstoff-Zentrums in Homburg (Industriegebiet "Am Zunderbaum" in 66424 Homburg). Dort entwendet uT 20 Kfz.-Batterien sowie eine unbestimmte Menge an Elektro- und Kabelschrott. Im Anschluss entfernt sich uT in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Po-lizei in Homburg unter der Telefonnummer: 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell