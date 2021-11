Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Diebstahl aus einem Regiomat in Bexbach

Bexbach (ots)

In der Zeit von 19.11.2021, 18:00 Uhr, bis 20.11.2021, 07:30 Uhr, wurde ein neu aufgestellter Regiomat auf dem Aloys-Nesseler-Platz in Bexbach durch Unbekannte beschädigt. Der oder die Täter versuchten an die angebotene Ware des Automaten zu gelangen, indem Sie ohne Erfolg gegen die Schaufensterscheibe schlugen und den Automaten kippten. Ein Teil der Waren fiel zwar aus ihren Halterungen, aber nicht in das Entnahmefach, da die mechanische Bodenplatte dies verhinderte. Die Täter ließen sodann von ihrer Tat ab. An dem Automaten entstand ein dreistelliger Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg unter der Telefonnummer: 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell