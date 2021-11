Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl von Absperrmaterial in Mandelbachtal

Mandelbachtal (ots)

Am Sonntag, den 15.11.2021, um ca. 16.30 Uhr, kam es in der Pfarrer-Kneipp-Straße in Mandelbachtal zu einem Diebstahl von Straßenabsperrmaterialien im Gesamtwert von ca. 1500 EUR. Hierzu entwendeten vermutlich drei männliche Personen das Absperrmaterial, indem sie es von einem Baugrundstück trugen und auf einen silbernen Anhänger aufluden. Entsprechender Anhänger wurde daraufhin von den Tätern mit einem schwarzen SUV abtransportiert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg unter der Telefonnummer: 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell