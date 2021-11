Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Homburg

Homburg (ots)

Am 13.11.2021, im Tatzeitraum zwischen 19:00 Uhr und 22:15 Uhr, ereignete sich ein Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Mehrfamilienhaus in der Tiergartenstraße in Homburg Erbach. Bislang unbekannter Täter begab sich auf die Gebäuderückseite und gelangte von dort durch ein gekipptes Fenster in eine Wohnung im Erdgeschoss. Hier durchsuchte der Täter die Wohnräume nach Wertgegenständen und entwendete schließlich einen geringen Bargeldbetrag. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte mit dem erlangten Diebesgut über die Balkontür in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg unter der Telefonnummer: 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell