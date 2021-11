Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Unfallbeschädigter Kleinwagen gesucht

Bexbach (ots)

Am 10.11.2021, gegen 12:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz vor einem Kreditinstitut in der Bahnhofstraße in Bexbach zu einem Verkehrsunfall mit bislang unbekanntem geschädigten Fahrzeug. Der Fahrer eines kleineren LKW beschädigte beim Rückwärtsfahren ein geparktes Fahrzeug. Da der Fahrer des LKW an der dortigen Baustelle arbeitete, wollte er den Fahrer des geparkten PKW bei dessen Eintreffen ansprechen, verpasste diesen jedoch unglücklicherweise. Der LKW-Fahrer rief deshalb im Nachgang die Polizei Homburg zur Unfallaufnahme.

Bei dem beschädigten PKW soll es sich um einen goldfarbenen Kleinwagen mit dem Kreiskennzeichenfragment "HOM-GM" handeln. Die Zahlenfolge ist nicht bekannt. Vermutlich bemerkte der Fahrer des goldfarbenen PKW den Schaden nicht und verließ deshalb die Unfallörtlichkeit.

Der Fahrer, Eigentümer oder Personen welche Hinweise auf diese geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg unter der Telefonnummer: 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell