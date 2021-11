Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in Homburg

Homburg (ots)

Im Tatzeitraum zwischen dem 29.10.2021, 06:00 Uhr, bis 08.11.2021, 13:30 Uhr, ereignete sich ein versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Eichendorffstraße in Homburg Einöd. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu der Gebäuderückseite und versuchten dort vergeblich zwei Terrassentüren sowie ein Fenster aufzuhebeln. Aus bislang unbekannten Gründen ließen der oder die Täter von der weiteren Tatausführung ab und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg unter der Telefonnummer: 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

