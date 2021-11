Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in der Saar-Pfalz-Straße in Blieskastel

Blieskastel (ots)

In der Zeit vom 06.11.2021, 14:30 Uhr, bis zum 07.11.2021, ca. 11:00 Uhr, kam es in der Saar-Pfalz-Straße in Blieskastel zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Der beschädigte Pkw war mit Anhänger am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Pkw die Saar-Pfalz-Straße aus Richtung Aßweiler kommend, in Richtung Wittersheim.

In Höhe des Anwesens Nr. 33 kommt der Unfallverursacher aufgrund bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw zu weit nach rechts und kollidiert mit dem geparkten Gespann. Sowohl am Pkw, als auch am Anhänger entsteht Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg unter der Telefonnummer: 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell