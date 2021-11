Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Einbruch in Heckendalheim

Mandelbachtal Heckendalheim (ots)

Im Zeitraum vom 02.11.2021 ab 14:30 Uhr bis zum 03.11.2021 bis 14.00 Uhr, kam es in der Straße An der Ruheck-Schindtalerweg in 66399 Mandelbachtal/Heckendalheim zu einem versuchten Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannter Täter begab sich auf das eingezäunte Grundstück und versuchte mit einem Werkzeug eine rückwärtige Tür aufzuhebeln. Diese wurde hierdurch beschädigt, hielt aber stand. Nachdem dies erfolglos blieb, entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizeiinspektion Homburg sucht Zeugen des Vorfalls. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg unter der Telefonnummer: 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

