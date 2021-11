Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht Blieskastel Bierbach

Blieskastel Bierbach (ots)

Am 03.11.2021 in der Zeit zwischen 10:30 und 11:15 Uhr wurde in der Pfalzstraße von Blieskastel-Bierbach ein PKW beschädigt. An einem geparkten schwarzen Peugeot 207 wurde von bisher unbekannte(m)r Fahrzeugführer*in der linke Außenspiegel abgefahren. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Blieskastel 06842/9270 oder in Homburg 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell