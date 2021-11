Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Unfallflucht in Blieskastel-Assweiler

Blieskastel OT Assweiler (ots)

Bereits am 30.10.2021, kam es gegen 11:45 Uhr zu einem Unfall in Assweiler auf der B 423 (Saar-Pfalz-Straße) auf Höhe der Aral-Tankstelle. Ein 16-jähriger Rollerfahrer stürzte auf die Fahrbahn, nachdem er von einem, vom Tankstellengelände auf die Fahrbahn einbiegendem Pkw übersehen wurde. Zu einem Kontakt beider Fahrzeuge kam es nicht. Der Pkw-Fahrer flüchtete im Anschluss in Fahrtrichtung Wittersheim, ohne sich um den gestürzten Rollerfahrer zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Po-lizei in Homburg unter der Telefonnummer: 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell