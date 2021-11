Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Zahlreiche Pkw in Homburg zerkratzt

Homburg (ots)

In der Nacht vom 31.10. auf den 01.11.2021 wurden in der Innenstadt von Homburg und im Ortsteil Erbach zahlreiche Pkw mittels eines spitzen Gegenstands zerkratzt. Die Pkw waren im Bereich der Haydnstraße/ Kaiserstraße/ Am Forum/ Zweibrücker Str. bzw. im Bereich Westring / Maxstraße geparkt. Bis zum Nachmittag hatten sich 39 Geschädigte bei der Polizei gemeldet. Der Sachschaden wird auf 70.000 bis 100.000 Euro geschätzt.

Weitere Geschädigte und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg unter der Telefonnummer: 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell