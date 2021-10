Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung in Bexbach

Bexbach (ots)

Zwischen Freitag, den 29.10.2021, 22:50 Uhr und Samstag, 30.10.2021, 10:15 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Hauseingangstür eines Mehrparteienhauses in der Rathausstraße in 66450 Bexbach. Hierbei wurde durch einen unbekannten Täter vermutlich mit einem Backstein eine Glasfüllung an der Haustür eingeschlagen und beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell