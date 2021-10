Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung in der Gerberstraße in Homburg

Homburg (ots)

Am 29.10.2021, in der Zeit von 19:40 Uhr bis 19:45 Uhr, kam es im Bereich der Gerberstraße, in 66424 Homburg, in Höhe des dortigen Parkplatzes gegenüber dem Deichmann, zu einem körperlichen Angriff zum Nachteil eines sechzehnjährigen Jugendlichen. Der Jugendliche ist hierbei durch eine männliche Person zu Boden verbracht, bedroht und beleidigt worden. Der Jugendliche wurde durch den Vorfall verletzt. Der Täter ist zuvor aus einem schwarzen Seat Ibiza ausgestiegen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

