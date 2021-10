Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 28.10.2021, gegen 23:55 Uhr, kam es zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Karlstraße in Bexbach. Hierbei verwendete ein bislang unbekannter Täter eine Aluminiumleiter, welche er eigenständig mitgebracht hatte, stellte diese unter ein zur Karlstraße hin liegendes Fenster und versuchte schließlich dieses aufzudrücken. Hierbei wurde der Täter von den Bewohnern bemerkt und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

