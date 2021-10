Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Pkw

Homburg (ots)

In der Nacht vom 27.10.2021, 20:00 Uhr auf den 28.10.2021, 08:00 Uhr wurden in der Lagerstraße in Homburg an einem schwarzen VW Passat mit Homburger Kreiskennzeichen alle vier Reifen mit einem bislang unbekannten, spitzen Gegenstand zerstochen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

