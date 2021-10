Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Stromausfall in der Innenstadt Homburg aufgrund eines Kurzschlusses

PI Homburg (ots)

Am Sonntag Morgen, 24.10.21, gegen 10:45 Uhr bis in die Mittagsstunden kam es im Innenstadtbereich von Homburg zu einem Stromausfall, von welchem unter anderem die Polizeiinspektion Homburg und der Bahnhof Homburg betroffen waren. Grund hierfür war ein Kurzschluss eines Wandlers in der Trafostation Am Rondell in Homburg. Aufgrund einer anfänglich unklaren Rauchentwicklung, kam es zum Einsatz der Feuerwehr Homburg. Zu einem Brandgeschehen oder Sachschaden war es nicht gekommen. Die Störung konnte durch den schnelle Einsatz der Stadtwerke Homburg zügig beseitigt werden.

